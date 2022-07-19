Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС снизился за пять месяцев на 0,9%

Товарооборот между Казахстаном и странами Евразийского эконоического союза (помимо Казахстана в него входят Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия) за январь-май 2022 года составил $10 млрд, что на 4,8% выше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на бюро национальной статистики.

При этом экспорт из Казахстана в страны ЕАЭС за первые пять месяцев 2022 года снизился на 0,9% и составил $2,9 млрд. Сокращение экспорта обосновывается снижением поставок таких товаров, как руды и концентраты железные (на 53,4%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный (на 52,4%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный (на 34,4%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный (на 36,1%), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов (на 74,5%). Вместе с тем, наблюдается рост поставок таких товаров, как оксиды и гидроксиды алюминия (рост в 3 раза), цинк необработанный (рост в 2,6 раза), ферросплавы (рост в 2,3 раза), части подвижного состава (рост в 2,5 раза).

Импорт в Казахстан из стран ЕАЭС за январь-май вырос на 7,3% и составил $7 млрд. Рост импорта из стран ЕАЭС вызван увеличением ввоза таких товаров, как руды и концентраты медные (рост в 17,6 раза), семена подсолнечника (рост в 11,9 раза), пшеница (рост в 2,8 раза), полуфабрикаты из нелегированной стали (на 30,1%), руды и концентраты цинковые (рост в 2,1 раза), удобрения азотные (на 92,8%), воды, включая минеральные и газированные, с сахаром (на 66,3%).

Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС несырьевыми товарами за январь-май 2022 года составила $8,1 млрд, что на 6,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.