В прокат выйдет фильм «Слепая любовь», снятый по сценарию Дениса Тена

28 июля в столице и в Алматы в прокат выйдет фильм «Слепая любовь». Сценарий к картине был написан известным казахстанским спортсменом Денисом Теном, убитым четыре года назад. Лента снята компанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова.

В 2018 году фигурист Денис Тен оказался в числе финалистов конкурса «Screenlife Contest», который был организован компанией «Базелевс». Главной наградой конкурса были съемки и продюсирование короткометражного фильма в формате Screenlife. 19 июля того же года Денис Тен был убит в центре Алматы. Спустя четыре года его сценарий воплощен на большом экране. Сообщается, что продюсеры сохранили оригинальный сценарий Дениса и не вносили в него никаких правок.

«История начинается с банальной ситуации, когда переписка в сети перерастает в любовь, пока зритель не узнает, что она – глухонемая, а он – слеп, и они оба не знают как признаться в своих особенностях. Это история о виртуальном пространстве, которое выравнивает шансы тех, кто ограничен физически с рождения, стирает географические и размывает ментальные границы, даря счастье общения в физическом мире, если есть настоящая любовь», - говорится в синопсисе картины.

Генеральными продюсерами ленты «Слепая любовь» выступили Тимур Бекмамбетов и мама Дениса, Оксана Тен, исполнительным продюсером – Игорь Цай. Поставил картину южнокорейский режиссер Чак Чхве. Продюсеры сохранили оригинальный сценарий Дениса и не вносили никаких правок. Съемки проходили в Голливуде, в Лос-Анджелесе в 2019 году.

Монтаж и вся стадия пост-продакшна проходил в Казахстане – его выполняла казахстанская компания в городе Алматы, которая привлекла к работе молодых казахстанских дизайнеров и аниматоров. В фильме были использованы оригинальные треки, написанные Денисом Теном.

Лента выйдет в прокат 28 июля в сети кинотеатров Chaplin в столице и Алматы.