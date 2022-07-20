В Казахстане утвержден комплексный план развития газовой отрасли на 2022-2026 годы. Помимо прочего, согласно нему нацкомпания QazaqGaz должна повысить уровень газификации страны до 65% к 2030 году и достичь безубыточности, сообщает пресс-служба правительства.

Участие НК «QazaqGaz» в реализации предполагает работу по увеличению ресурсной базы товарного газа, развитию внутреннего рынка газа, развитию транзита и экспорта газа, газохимии и глубокой переработки, инвестиционной и операционной эффективности.

QazaqGaz будет использовать статус нацкомпании, обладающей приоритетным правом на недропользование, для формирования сбалансированного портфеля активов в секторе разведки и добычи газа и получения прав недропользования по важнейшим проектам.

QazaqGaz усилит свою роль в проектах переработки газа, в целях обеспечения загрузки действующих мощностей ГПЗ.

Вместе с тем для расширения ресурсной базы национальный оператор внес на согласование заинтересованными органами комплекс стимулирующих мер.

Целевой показатель прироста производства товарного газа к 2030 году на 15 млрд. м3 за счет запуска наиболее подготовленных проектов по добыче газа и за счет увеличения объемов его переработки.

В условиях дефицита ресурсов товарного газа и убыточности цен на внутреннем рынке национальный оператор инициировал комплекс предложений в закон «О газе и газоснабжении» по социально-справедливой реформе ценообразования, в т.ч. расширение перечня категорий потребителей, готовых приобретать товарный газ по рыночным ценам.

Для развития внутреннего рынка Компания нацелена на повышение уровня газификации до 65% к 2030 году и достижение безубыточности. Реализация генеральной схемы газификации Казахстана будет продолжена с привлечением частных инвестиций независимых газораспределительных организаций.

Реализация новых проектов по транспортировке газа будет осуществляться при условии окупаемости самих проектов и наличии синергетического эффекта для деятельности компании.

В газохимии и глубокой переработке национальный оператор нацелен на предоставление газа для наиболее рентабельных проектов газохимии по рыночной цене. Приоритетными целями являются развитие новой энергетики и проектов газохимии (производство метанола, карбамида, аммиака, гранулированной серы, голубого водорода, удобрений и т.д.).

В соответствии с поручением президента QazaqGaz также продолжает работу по выводу компании на IPO.