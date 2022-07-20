Amanat и НПК произвели ротацию ряда своих депутатов в маслихате Алматы

Партии Amanat и «Народная партия Казахстана» произвели ротацию 11 депутатов в маслихате Алматы. В его составе увеличилось число представителей сфер науки, образования, НПО и СМИ, сообщает маслихат города.

Новые мандаты представлены следующим депутатам:

1) Матыжанов Кенжехан Слямжанович – директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, доктор филологических наук, член партии «AMANAT».

2) Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович – директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член Общественного совета Алматы, член партии «AMANAT».

3) Жандай Сана Шайханқызы – директор ТОО «ADANAZ», член партии «AMANAT».

4) Жумабаев Бакытбек Ашимович – генеральный директор ТОО «Жан-М», Вице-президент Казахстанской Федерации хоккея на траве, член партии «AMANAT».

5) Карагулов Ерулан Серикович – директор КГКП «Алматинский колледж сервисного обслуживания», член партии «AMANAT».

6) Котенёв Артур Эдуардович – директор ТОО «AlmatyEngineering», член партии «AMANAT».

7) Шамова Арайлым Мәтжанқызы – директор КГУ «Школа-гимназия №201», член партии «AMANAT».

8) Ерлан Диана Ерлановна – член общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии «AMANAT».

9) Рамазан Бекбол Батыржанұлы – проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б.Гончарова, член общественного совета Алматы, член партии «AMANAT».

10) Султангалиев Тамерлан Мэлсович – председатель Алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии «Народная партия Казахстана».

11) Мухамедгалиев Талгат Аблаевич – руководитель Алматинского филиала РОО «Союз защиты прав потребителей и предпринимателей», член партии «Народная партия Казахстана».

Количество представителей сферы науки и образования в составе маслихата увеличилось вдвое и составило 20%, НПО и СМИ - до 21%. Наряду с этим, новыми депутатами стали две многодетные матери.

Ротация произошла за счет перераспределения мандатов и включения в партийный резерв согласно поданным заявлениям Адильханова М., Ибрагимовой Л., Талбидинова Е., Сарсенбай К., Жудебаева А., Зулеева М., Булекбаевой Р., Курманбек А. А также исключения партиями из своего состава следующих членов: Кудайберген К. из партии «AMANAT» и Абылкасимовой А. и Шапенова А. из «Народной партии Казахстана».

В партийном резерве городского филиала партии «Amanat» состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала Народной партии Казахстана - более 10 членов партии.