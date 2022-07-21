Центрально-азиатский телеканал или сайт предложил создать Токаев

Государствам Центральной Азии необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам разжигания межгосударственной и межэтнической розни. Для того, чтобы исключить «острый информационный голод» в части освещения жизни в странах региона президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе IV консультативной встречи глав государств Центральной Азии предложил создать общерегиональный телеканал или новостной сайт.

«Следовало бы усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону. Сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни», - заявил Токаев.

Он отметил, что до сих пор во всех СМИ региона ощущается «острый информационный голод» в части освещения жизни в странах региона. «Желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии», - высказал мнение президент Казахстана.

Кроме того, по его словам, актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в 2021 году декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии.

Также страна готова создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. В частности, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета им. Аль-Фараби, прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном».

«Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между Академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать Объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки», - предложил Токаев.

А для позиционирования региона как единого культурного пространства, по его мнению, стоит начать практику ежегодно избирать «культурную столицу Центральной Азии».