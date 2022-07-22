Европейский центробанк впервые за 11 лет повысил процентные ставки до 0,5%

В четверг Европейский центральный банк повысил процентнyю ставку на 50 базисных пунктов до 0,5%, вопреки объявленному прежде плану повысить ее на 25 базисных пунктов. Это было первое повышение ставки ЕЦБ за последние 11 лет. Регулятор объяснил, что опасения по поводу всплеска инфляции превзошли опасения по поводу снижения роста экономики, даже несмотря на то, что экономика еврозоны страдает от последствий войны России на Украине, сообщает Reuters.

Завершив восьмилетний эксперимент с отрицательными процентными ставками, ЕЦБ также повысил основную ставку рефинансирования до 0,50% и пообещал еще как минимум одно повышение ставки, возможно, уже на заседании 8 сентября. Дальнейшее повышение будет происходить по мере необходимости, а решения будут приниматься на каждом следующем заседании.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что явное ухудшение прогноза инфляции и единодушная поддержка идеи повышения ставок предопределили это решение: «Ценовое давление распространяется на все большее количество секторов. Мы ожидаем, что инфляция будет оставаться нежелательно высокой в течение некоторого времени. В итоге мы решили, что целесообразно сделать более значительный шаг к выходу из отрицательных процентных ставок».

Поскольку инфляция в 19 странах, использующих евро, уже приближается к двузначным цифрам, ставка рискует превысить целевой показатель ЕЦБ в 2%. Среди воздействующих на инфляцию факторов Лагард выделила повышение стоимости продуктов питания и энергоносителей, а также рост заработных плат. Любой дефицит газа предстоящей зимой, скорее всего, подтолкнет цены еще выше, закрепляя быстрый рост цен.

Объявление о повышении ставок совпало с днем, когда давление на рынки стал оказывать политический кризис в Италии, случившийся после отставки премьер-министра Марио Драги, предшественника Лагард в ЕЦБ. Участвовавшие в совещании по ставкам политики также согласились оказать дополнительную помощь странам-должникам еврозоны, в частности Италии, с помощью новой схемы покупки облигаций. Однако источники агентства Reuters не ожидают, что эта мера будет использоваться в ближайшее время.