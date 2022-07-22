Опасность прорыва ледниковых озер сохраняется в горах Алматы

В горах Алматы сохраняется опасность прорыва ледниковых озер. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них не превышает безопасную отметку, сообщает ДЧС города.

«По оценкам специалистов «Казселезащиты», опасность прорыва ледниковых озер в горах Алматы сохраняется. Селеопасная обстановка находится на особом контроле. В связи с повышением температурного режима происходит таяние ледников, которые освободились от зимнего снега примерно на 40-80%. Большинство моренных озер заполнены, но уровень воды в них соответствует безопасной отметке, поверхностные стоки находятся в пределах нормы», - говорится в сообщении ведомства.

В ДЧС добавили, что наблюдение за состоянием моренных озер ведется постоянно и происходит на 9 постоянных и 10 сезонных гидропостах «Казселезащиты». При поддержке акимата Алматы они оборудованы жилыми модулями, средствами жизнеобеспечения, гидрометеорологическими приборами и средствами связи. Всего к превентивным работам по спуску воды из моренных озер приступили 40 человек, по необходимости будут задействованы бульдозеры, планируется расчистка и углубление эвакуационных каналов.