Почти 2650 тыс. случаев коронавируса выявлено в Казахстане за сутки

В Алматы зарегистрировано 810 случая заражения, в Астане – 808, в Карагандинской области – 212, в Шымкенте – 102, в Жамбылской области – 85, в Алматинской области – 81, в Акмолинской области - 73, в Жетысуской области – 64, в Кызылординской области – 60, в Атырауской области – 56, в Западно-Казахстанской области – 45, в Улытауской области – 44, в Костанайской области – 41, в Абайской области – 34, в Павлодарской области – 31, в Мангистауской области – 30, в Актюбинской области − 26, в Северо-Казахстанской области – 25, в Туркестанской области – 19, в Восточно-Казахстанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 331 493 случая коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек. Один человек скончался от коронавируса за последние сутки – это вторая смерть за последние несколько недель.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 19 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 23 июля лечение от КВИ продолжает получать 17 992 человека (17 285 КВИ+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 280 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 16 712 человек. В тяжелом состоянии находится 30 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 9 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 5 пациентов.