Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, для обсуждения вопросов экономического и инвестиционного сотрудничества. Наследный принц также принял приглашение президента посетить Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

Во время переговоров Токаев заявил, что Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр преференций для саудовских инвесторов в различных областях, представляющих взаимный интерес. Стороны подтвердили намерение существенно увеличить взаимный товарооборот, и в ближайшее время правительства активизируют работу в этом направлении.

Важнейшую роль в налаживании деловых связей, по словам Мухаммед бен Салмана, должен начать играть деловому совету, объединяющего бизнесменов Казахстана и Саудовской Аравии. Наследный принц сообщил, что в работе намеченного в рамках официального визита инвестиционного круглого стола примут участие крупнейшие компании Королевства. По его словам, на первый план также должна выйти совместная работа над рядом проектов, координировать которую будет Государственный инвестиционный фонда Саудовской Аравии.

Мухаммед бен Салман высказал заинтересованность саудовских компаний инвестировать в казахстанский аграрный сектор. Это направление, по его словам, приобретает особую актуальность в условиях глобального продовольственного кризиса.

Токаев также пригласил Наследного принца посетить Казахстан с ответным государственным визитом, и получил согласие. Стороны будут обсуждать результаты реализации достигнутых договоренностей.