Суд оштрафовал активиста Данияра Супиева на 50 МРП за нарушение законодательства о проведении мирных собраний

Суд оштрафовал активиста Данияра Супиева на 50 МРП (153 тыс. тенге), признав его виновным в нарушении законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний. 24 июля Супиев провел пикет, во время которого высказался против предлагаемых поправок в закон о выборах, ограничивающих доступ на них независимых наблюдателей.

«Сегодня был суд, решение суда – штраф 50 МРП. Мне кажется, что об этих поправках важно говорить. Публичное обсуждение закончится 28 июля, но само обсуждение в мажилисе пройдет только в сентябре. У нас есть пространство для лавирования, еще месяц, поэтому мы без сильной спешки будем подавать заявки на проведение митингов и пикетов. Подключается все больше людей – это радует​​», – рассказал Власти активист.

24 июля Супиев провел пикет на ул. Желтоксан в Алматы, у памятника событиям 1986 года. Спустя 30 минут после начала акции к нему подошел полицейский для проверки документов, в том числе и у журналистов, которые освещали пикет. Акция должна была продлиться до 14:00, однако из-за сильной жары Супиев решил прервать ее раньше, после чего был задержан и доставлен в Бостандыкское управление полиции. Активист был отпущен управлением с повесткой о его вызове 25 июля в отдел местной полиции Бостандыкского района в рамках производства по делу об административном правонарушении.