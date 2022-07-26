Почти полторы тысячи пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана

В столице выявлено 835 случаев, в Алматы − 363, в Карагандинской области – 170, в Акмолинской области − 66, в Атырауской области – 64, в Жамбылской области – 61, в Жетысуской области – 60, в Алматинской области – 45, в Кызылординской области – 42, в Павлодарской области – 29, в Улытауской области – 27, в Западно-Казахстанской области – 21, в Мангистауской области – 18, в Шымкенте – 17, в Восточно-Казахстанской области – 12, в Актюбинской области – 11, в Абайской области – 8, в Туркестанской области – 6, в Северо-Казахстанской области – 3, в Костанайской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 335 406 случаев коронавирусной инфекции, скончались за время пандемии 13 665 человек. Один человек скончался от коронавируса за последние сутки.

Также, по данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 случая коронавирусной пневмонии, летальных исходов не было.

На 26 июля лечение от КВИ продолжает получать 19 571 человек (19 421 КВИ+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 472 заболевших, на амбулаторном уровне лечатся 18 099 человек. В тяжелом состоянии находится 33 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 6 пациентов.