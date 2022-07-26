Горящий сухостой тушат в предгорьях Алматы

В Кимассарском ущелье в предгорьях Алматы тушат горящий сухостой, сообщил департамент по ЧС во вторник.

Сообщение о пожаре поступило вечером в понедельник, после чего к месту был был направлен сводный отряд по тушению природных пожаров в составе более 100 человек и 14 единиц техники, проинформировали в ДЧС.

По его данным, в тушении пожара задействовано два авиаборта Ми-8 АМТ Казавиаспас МЧС и службы спасения.

«Из-за крутого склона, темного времени суток отсутствовала возможность применения пожарной техники и авиабортов, в связи с чем, подъем к очагу загорания осуществлен в пешем порядке. По прибытии установлено горение сухой травы отдельными очагами, на площади 0,06 га», - говорится в сообщении ДЧС.