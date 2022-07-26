Прокуратура Шымкента прекратила уголовные дела по январским событиям в отношении 21 человека

Прокуратура Шымкент вынесла постановление о прекращении уголовных дел в отношении 21 человека, обвиняемых в «массовых беспорядков» во время январских событий, передает «Радио Азаттык» .

21 дело по январским событиям прекращено в связи с достижением мирного соглашения, возмещением ущерба, признанием «вины», с деятельным раскаянием. Потерпевшими признаны центр «Көрме» и акимат города.

Также в постановлении сообщается, что 58 обвиняемым из 69 вынесены судебные приговоры по статье «участие в массовых беспорядках». Дела еще девяти человек – на стадии досудебного следствия, дело одного подозреваемого – в городской прокуратуре. Еще 27 человек названы подозреваемыми и ожидают завершения следственных действий.

Постановление начальника управления спецпрокуроров городской прокуратуры Нуржана Колбаева вышло еще 5 июля, но только 20 июля заместитель прокурора Шымкента Ержан Марат утвердил документ и 25 июля вручил его ранее обвиненным гражданам.