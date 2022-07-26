Дела были прекращены в связи с достижением соглашения, возмещением ущерба и признанием вины
Прокуратура Шымкента прекратила уголовные дела по январским событиям в отношении 21 человека
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Прокуратура Шымкент вынесла постановление о прекращении уголовных дел в отношении 21 человека, обвиняемых в «массовых беспорядков» во время январских событий, передает «Радио Азаттык».

21 дело по январским событиям прекращено в связи с достижением мирного соглашения, возмещением ущерба, признанием «вины», с деятельным раскаянием. Потерпевшими признаны центр «Көрме» и акимат города.

Также в постановлении сообщается, что 58 обвиняемым из 69 вынесены судебные приговоры по статье «участие в массовых беспорядках». Дела еще девяти человек – на стадии досудебного следствия, дело одного подозреваемого – в городской прокуратуре. Еще 27 человек названы подозреваемыми и ожидают завершения следственных действий.

Постановление начальника управления спецпрокуроров городской прокуратуры Нуржана Колбаева вышло еще 5 июля, но только 20 июля заместитель прокурора Шымкента Ержан Марат утвердил документ и 25 июля вручил его ранее обвиненным гражданам.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Поправки в законодательство по регулированию движения электросамокатов МВД планирует принять до конца года
Новости
Минсельхоз ожидает снижения цен на сахар осенью
Новости
​Сельчане в Туркестанской области уже несколько лет испытывают нехватку воды из-за действующей рядом зоны отдыха
Просматриваемые
Новости
Полиция Алматы задержала активиста Данияра Супиева
Новости
Верховный суд полностью оправдал Матаевых
Новости
В столице с 23 июля ужесточают карантин
Новости
Ингу Иманбай лишили статуса защитника Жанболата Мамая
Новости
Токаев поговорил с Зеленским
Новости
Нора Джеруто завоевала для Казахстана золото на чемпионате мира по легкой атлетике