Радио Свобода подало в суд на Агентство США по глобальным медиа из-за прекращения финансирования

18 марта медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода, частью которой является Радио Азаттык, подало в суд на Агентство США по глобальным медиа (USAGM), а также на должностных лиц организации Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие федерального гранта, выделенного на работу организации. Об этом сообщило Радио Азаттык.

В иске утверждается, что прекращение действия гранта для РСЕ/РС, выделенных конгрессом, нарушает федеральные законы, включая Конституцию США, которая наделяет конгресс исключительными полномочиями в отношении федеральных расходов.

«Сейчас не время уступать место пропаганде и цензуре противников Америки. Мы считаем, что закон на нашей стороне и что празднование нашей кончины деспотами по всему миру преждевременно», - заявил президент РСЕ/РС Стивен Капус.

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает сократить работу семи государственных агентств. Среди них – Агентство США по глобальным медиа, которое является родительской организаций трех финансируемых из бюджета СМИ: «Голоса Америки», Радио «Свобода» и Радио «Свободная Азия». Их общая аудитория достигает 361 млн человек, они работают на 49 языках, в том числе и на казахском – в Казахстане в течение десятилетий работает Радио Азаттык.

После этого было опубликовано уведомление о прекращении действия одобренного конгрессом США гранта, который финансировал деятельность Радио Свободная Европа/Радио Свобода. Советник главы организации Кэри Лейк заявила, что решение было принято из-за неэффективного, по мнению администрации Трампа, использования средств налогоплательщиков.