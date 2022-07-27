В Казахстане назначили прокуроров 7 областей и главной транспортной прокуратуры

Приказом Генерального прокурора, по согласованию с президентом, назначены прокуроры 7 областей и главный транспортный прокурор. Прокурором Улытауской области стал Жаркынбек Бакашбаев, Абайской области − Ерлан Абаев, Жетысуской − Мадияр Басшыбаев, ЗКО − Серик Шалабаев, Актюбинской области − Халидулла Дауешов, Мангистауской области − Руфат Куттуков, Атырауской области − Бауыржан Жумаканов, а главным транспортным прокурором − Тимур Сулейменов.

Прокурором вновь образованной области Ұлытау стал государственный советник юстиции 3-го класса Жаркынбек Бакашбаев. В разные годы он занимал должности межрайонного прокурора города Арысь, прокурора городов Шымкент и Туркестана Южно-Казахстанской области, заместителя прокурора Кызылординской, Акмолинской областей, города Алматы, а также заместителя начальника Департамента специальных прокуроров и Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Прокуратуру области Абай возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Ерлан Абаев. В разные годы он работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского и Успенского районов этой же области, города Павлодара, начальником департамента Генеральной прокуратуры, а также прокурором Мангистауской области.

Прокурором области Жетісу назначен старший советник юстиции Мадияр Басшыбаев. В разные годы возглавлял структурные подразделения в прокуратурах Актюбинской области и города Алматы, был прокурором Медеуского, Алмалинского районов, руководителем Аппарата прокуратуры Алматы, заместителем начальника Департамента стратегического развития Генеральной прокуратуры. До настоящего времени работал заместителем прокурора Западно-Казахстанской области.

Прокурором Западно-Казахстанской области стал государственный советник юстиции 3-го класса Серик Шалабаев. В разные годы был заместителем Главного военного прокурора, первым заместителем прокурора Западно-Казахстанской области, заместителем прокурора Алматинской области, начальником управления аппарата Генерального прокурора, заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры, проректором Академии правоохранительных органов. До настоящего назначения возглавлял Службу уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

Прокуратуру Актюбинской области возглавил государственный советник юстиции 3-го класса Халидулла Дауешов. В разные годы работал в прокуратуре Атырауской области и центральном аппарате, занимал должности прокурора города Уральска Западно-Казахстанской области, Жылыойского и Макатского районов Атырауской области, города Атырау, заместителя прокурора Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, прокурора Кызылординской области. До настоящего назначения руководил прокуратурой Атырауской области.

На должность прокурора Мангистауской области назначен старший советник юстиции Руфат Куттуков. В разное время он руководил специализированной природоохранной прокуратурой Актюбинской области, прокуратурой Жамбылского района Жамбылской области и прокуратурой города Атырау. Был первым заместителем прокурора Карагандинской области. С 2020 года возглавлял Департамент по работе с обращениями и делопроизводству Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Прокурором Атырауской области назначен Бауыржан Жумаканов. Он занимал должности заместителя прокурора, прокурора Бостандыкского района Алматы, помощника Генерального прокурора Управления по расследованию уголовных дел особой важности Службы специальных прокуроров, до настоящего назначения был заместителем прокурора Атырауской области.

Главным транспортным прокурором стал государственный советник юстиции 3-го класса Тимур Сулейменов. Он занимал различные должности в органах прокуратуры города Алматы, в том числе заместителя прокурора Ауэзовского района, прокурора Турксибского района, заместителя, первого заместителя прокурора города Алматы и столицы. Руководил прокуратурой Костанайской области и Академией правоохранительных органов.