Возможность использования лекарств для лечения коронавируса изучают в Минздраве

Разработчики клинических протоколов по лечению коронавирусной инфекции изучают влияние лекарственных препаратов при лечении COVID-19, в том числе, паксловид. В течение месяца министерство здравоохранения обещает дать ответ о том, планирует ли Казахстан закупать эти препараты или нет, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента лекарственной политики ведомства Бауыржан Джусипов.

«Сейчас наши разработчики клинического протокола активно работают над этим направлением. Мы изучаем. В мире есть ряд лекарственных препаратов, которые применяются для лечения коронавирусной инфекции. Но дело в том, что все эти препараты окончательный этап всех исследований не прошли. Но ряд стран по ситуации дают рекомендации по экстренному применению ряда препаратов», − сказал Джусипов, отвечая на вопрос, планирует ли Минздрав закупать сертифицированные препараты от COVID.

Он заверил, что разработчики клинического протокола «активно над этим работают». По его заверению, Минздрав озвучит результаты этих исследований в течение месяца.