Возможность использования лекарств для лечения коронавируса изучают в Минздраве

Решение по их закупке и применению ведомство планирует принять в течение месяца
Разработчики клинических протоколов по лечению коронавирусной инфекции изучают влияние лекарственных препаратов при лечении COVID-19, в том числе, паксловид. В течение месяца министерство здравоохранения обещает дать ответ о том, планирует ли Казахстан закупать эти препараты или нет, сообщил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента лекарственной политики ведомства Бауыржан Джусипов.
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