​Минздрав планирует к сентябрю получить 500 тыс. дополнительных доз вакцины QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана заявило о дополнительной потребности в 500 тыс. доз вакцин QazVac. Поставки этого объема ожидаются к сентябрю, сообщила в среду во время брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Дополнительно 500 тыс. доз QazVac мы заявили о потребности. Если считать среднемесячное потребление, у нас где-то в среднем на ревакцинацию и вакцинацию используется до 400 тыс. доз. На август-сентябрь ориентировочно (имеющегося объема – В.) достаточно. Сейчас мы заранее начали работу по выделению средств из резерва правительства на закуп на Pfizer и QazVac до конца года. Думаю, мы получим ее где-то к сентябрю», − сообщила Есмагамбетова.

Она отметила, что произвести и разлить вакцину завод может в достаточно короткие сроки, однако около месяца еще уходит на ее сертификацию.

В целом, по данным Есмагамбетовой, на сегодня в Казахстане есть около 1,5 млн. вакцин, в том числе около 180 тыс. доз QazVac, чуть больше 200 тыс. доз – Синофарм и около 55 тыс. доз Pfizer. На сегодня для вакцинации и ревакцинации взрослого населения используются QazVac и Синофарм, остатки препарата Pfizer используются для получения второй дозы тем, кто получил первую, а также для подростков до 18 лет, беременных и кормящих женщин. Кроме того, Минздрав подал заявку на дополнительный закуп 300 тыс. доз Pfizer исключительно для подлежащего населения. В данное время проводятся переговоры с поставщиком.