Казахстан может отказаться от использования иностранных вакцин от коронавируса

В настоящее время для вакцинации большей части населения от коронавируса используют вакцины QazVac и Синофарм, но в будущем может остаться только одна отечественная вакцина. Об этом в среду во время брифинга в службе центральных коммуникаций заявила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

«Pfizer будет закупаться только для подростков, беременных и кормящих женщин. Для основной категории будет использоваться на данный момент Синофарм и QazVac. В будущем это может быть только QazVac, потому что, в принципе, сегодня мощность нашего завода позволяет покрыть всю потребность», − заявила Есмагамбетова.

Что касается российской вакцины Спутника V, то на данный момент Казахстану достаточно того имеющегося объема вакцин, подчеркнула вице-министр.

По данным Есмагамбетовой, на сегодняшний день в Казахстане имеется около 1,5 млн доз трех видов вакцин, к осени ожидается поставка 500 тыс. доз вакцины QazVac, также Минздрав ведет переговоры о дополнительном закупе 300 тыс. доз Pfizer для подлежащего населения.