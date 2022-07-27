В августе откроется авиарейс между столицей Казахстана и китайским городом Чэнду

С 7 августа откроется авиарейс между столицей Казахстана и китайским городом Чэнду. Он будет выполняться компанией Air China раз в неделю каждое воскресенье, сообщает пресс-служба столичного аэропорта.

«С 7 августа 2022 года новое направление в город Чэнду (Китай). Рейс будет выполняться авиакомпанией Air China бортом Airbus 320, с частотой один раз в неделю, каждое воскресенье. Длительность полета составит 5 часов 45 минут», − говорится в сообщении аэропорта.

Кроме того, в августе полеты из Омска в столицу Казахстана начнет авиакомпания Red Wings. На этом направлении будут задействованы лайнеры SSJ100 вместимостью 100 кресел.