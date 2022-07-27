В руководство комиссий впервые вошли представители партий «Ақ жол» и «Народной партии Казахстана».
Количество постоянных комиссий в маслихате Алматы сократили с 7 до 5
фото пресс-службы маслихата Алматы

На внеочередной сессии маслихата Алматы оптимизировали количество постоянных комиссий с 7 до 5. Они будут курировать 5 блоков бюджетных программ в соответствии с недавно принятой схемой управления городом, сообщает пресс-служба маслихата города.

Новая структура маслихата города Алматы выглядит следующим образом:

  1. Комиссия по экономике, финансам, активам, развитию государственного управления и общественной безопасности. Председатель комиссии – Амиржан Набиев, партия «AMANAT».
  2. Комиссия по коммунальной инфраструктуре, городской мобильности, строительству, архитектуре и урбанистике, энергетике и водоснабжению. Председатель комиссии – Нурсултан Шоканов, представляющий «Народную партию Казахстана».
  3. Комиссия по предпринимательству, инвестициям, туризму, земельным отношениям и экологии. Председатель комиссии – Фёдор Константинов, партия «Ак жол».
  4. Комиссия по здравоохранению, образованию и занятости. Председатель комиссии – Болат Садыков, партия «AMANAT».
  5. Комиссия по общественному развитию, культуре, спорту, религии и молодежи. Председатель комиссии – Асия Аканова, партия «AMANAT».

В постоянных комиссиях полностью обновлён руководящий состав. В руководство комиссий впервые вошли представители партий «Ақ жол» и «Народной партии Казахстана».

Также на сессии объявлены решения филиалов партий «AMANAT» и «Народная партия Казахстана». Руководителем фракции «AMANAT» в Маслихате города Алматы избран экс-капитан паралимпийской сборной Казахстана по волейболу Серик Есматов. Руководителем фракции «Народная партия Казахстана» в Маслихате города Алматы избран Председатель Правления ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация Поставщиков Промышленных Предприятий» Нурсултан Шоканов.

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