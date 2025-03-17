Акимат Алматы отрицает, что у ТЮЗа вырубят зеленую зону

Акимат Алматы опроверг информацию о вырубке зеленой зоны у театра юного зрители имени Наталии Сац. Но при этом сообщил, что вырубят 31 дерево, семь из них – в аварийном состоянии.

«В рамках проекта по реконструкции театра и строительства дополнительного здания вырубка сквера вдоль проспекта Алтынсарина не предусмотрена – зеленая зона сохраняется в первозданном виде», - сообщили в пресс-службе.

По информации акимата, на территории театра расположены 439 деревьев, из которых под вырубку попадают 31, из них семь признаны аварийными, а остальные 24 — непригодными к пересадке. При этом будет обеспечена компенсационная посадка в десятикратном размере с последующим уходом в течение трех лет. Таким образом, подрядчик высадит 380 деревьев с комом земли и высотой не менее 2,5 метра на общественных территориях города.

Помимо этого, 38 деревьев подлежат пересадке на территории, прилегающей непосредственно к театру.

В акимате также отметили, что в настоящее время строительный план территории объекта находится на стадии согласования с уполномоченными органами.

Ранее в социальных сетях и СМИ распространялась информация о вырубке зеленой зоны сквера у театра имени Н. Сац. По данным Экологического общества Алматы, на период строительства на этом участке сквера собираются устроить бытовой городок и стоянку для стройтехники, а в дальнейшем преобразовать в пустую территорию с дорожками.

«Кроме того, остальная оставшаяся часть зеленой зоны будет уничтожена под устройство парковок, так как акимат почему-то не захотел строить под пристройкой многоуровневый 3-х этажный паркинг», - говорилось в сообщении.

​Здание театра было построено в 1980-х годах, и за все время в нем не проводился капитальный ремонт. Техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. Реконструкцию планируется завершить к 80-летнему юбилею театра, то есть к 7 ноября 2025 года. Пристройку к театру должны возвести в 2026 году. На реконструкцию театра потратят 22 млрд тенге.