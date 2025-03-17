Соглашением определены условия и порядок выдачи лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления
Казахстан ратифицировал соглашение с Катаром о выдаче лиц
фото Жанары Каримовой

Президент подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче».

Соглашением определены условия и порядок выдачи лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления. В частности, документ предусматривает обязанность по запросу выдавать лиц, за деяния которых предусмотрено лишение свободы на срок не менее года. Также определен порядок передачи, сопровождения выдаваемых лиц и обязанность сторон по обеспечению их безопасности.

В связи с тем, что в Катаре применяется смертная казнь, Казахстан будет отказывать в выдаче преступников, приговоренных в нашей стране к пожизненным срокам.

Также президент подписал закон «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам», который определяет условия и порядок оказания правовой помощи. Документом предусматривается проведение процессуальных действий, направленных на доказывание вины. В частности, речь идет о временной передаче лиц, находящихся под стражей, о конфискации доходов от преступлений и так далее. Если такие действия проводятся на территории Катара, то по договоренности в них могут участвовать сотрудники казахстанских правоохранительных органов, и наоборот.

Основанием же для отказа в оказании правовой помощи могут служить противоречие нормам национального законодательства или национальным обязательствам, угроза или ущерб суверенитету, безопасности, общественного порядка страны.

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