В Алматы проходит выставка визуальной новеллы «Снести нельзя оставить»

В [не]музее архитектуры Алматы, организованном командой Archcode Almaty и Heritage Novel, проходит выставка визуальной новеллы «Снести нельзя оставить», которая посвящена сохранению архитектурного наследия и права на коллективную память, запечатлённую в архитектуре города. Авторы также презентовали мобильную игру, где игрок может примерить на себя одну из четырех ролей — Архкота, активистки, акима и девелопера — и попытаться сохранить или снести здание.

«Основаная идея проекта заключалась в првлечении внимания общественности к тому, чтобы люди понимали, как обстоит ситуация с памятниками архитектуры, как они могут вовлекаться и как могут помочь. В проект мы зашили законодательство, с которым Archcode Almaty работал около 6 лет, то есть весь проект разработан на реальных кейсах и событиях», — рассказывает Анель Молдахметова, одна из основательниц и технический продюсер выставки «Снести нельзя оставить».

Основные сегменты проекта — это лендинг и Telegram-бот. Игра все еще находится в бета-версии, однако авторы проекта призывают жителей проходить ее и оставлять комментарии, вовлекаясь таким образом в ее доработку. Концептуально и технически новелла полностью закончена.

«Мы сегодня говорим не просто о том, что нужно сносить, а что оставлять, а в целом о том, что нужно понимать важность коллективной памяти и важность того, что у общества в городе должно быть право на память. Мы стараемся передать это, в том числе через архитектуру, через адвокационные кейсы, через новеллу», — говорит Молдахметова. «Самым важным в проекте был не результат, хотя он очень крутой, а сам процесс, потому что он был очень человечным. После январских событий, которые всех нас очень потрясли, мы переосмыслили процесс и двинулись дальше. Так и родился манифест».

Авторы проекта уверены, что тема коллективной памяти должна перестать быть призрачной и выйти на передний план. Основные положения манифеста они формулируют в том числе так: «Широкая общественность должна иметь доступ к инструментам работы с наследием. Решения о сохранении объектов наследия должны приниматься в результате общественных дискуссий, а не внедряться сверху вниз, следуя смене властных структур и мнений».

«Мы надеемся, что у жителей будет возможность взглянуть на ситуацию с сохранением памятников совсем с другой стороны. Перестать воспринимать это так, как будто некоторые активисты, которым нечем заняться, ложатся грудью на какие-то объекты. На самом деле это одно из ключевых прав, которое мы отстаиваем — это право на город. Архитектура — это инструмент, и нам очень хотелось бы, чтобы общественность начала это понимать», — считает Молдахметова.

Надира Жадыраева и Аружан Шотай, которые разрабатывали визуальный нарратив, дизайн и анимацию, считают проект «Снести нельзя оставить» уникальным, потому что его создавали специалисты из разных областей. Во время подготовки сценария к игре они рассматривали различные инструменты, при помощи которых людям было бы интереснее всего ознакомиться с работой по сохранению памятников архитектуры.

«Есть четыре основных кейса — остановка Казмеханобр, здание на Желтоксан, 115, которое уже снесено, старый терминал аэропорта и здание АСК. Есть также четыре персонажа, от лица которых можно пройти игру и посмотреть, как по-разному происходит процесс. Например, если мы играем за акима, то можно сразу решить вопрос о сносе здания. А в роли активистки решить этот вопрос самостоятельно нельзя, потому что вы привязаны к решению акима. Таким образом можно заметить, кто и как на своем уровне может влиять», — рассказывает Жадыраева.

Telegram-бот был создан как дополнительный материал к игре — изначально планировалось, что в конце истории в роли активистки она должна была позвонить в Archcode Almaty, то есть напрямую Анель Молдахметовой.

«Мы подумали, что звонков может быть слишком много. Поэтому мы решили сделать дополнительный материал в виде Telegram-бота. Теперь, когда в конце истории активистка звонит в Archcode Almaty, игроку предлагают перейти в этот бот. В нем много материалов о том, как общаться с государством, в том числе показаны оригинальные письма, которые писали Archcode в госорганы, и ответы на них. Есть элементы бюрократического пинг-понга, когда в ответ на запрос спустя длительное время приходит непонятный ответ», —говорит Шотай.

Экспозиция будет работать 2 недели и продлится с 28 июля по 11 августа. Она работает с 18:00 до 20:00 по понедельникам и с 15:00 до 18:00 в другие будние дни. Выставку также можно посетить во внеурочные часы по предварительной записи, написав в личные сообщения аккаунта [не]музея архитектуры в Instagram.