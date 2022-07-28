ФРС США повысила ставку сразу на 0,75%

В среду Федеральная резервная система США повысила ставку сразу на 0,75 процентных пунктов − до 2,25–2,5%. Это самый резкий шаг в сторону ужесточения денежно-кредитной политики с 1980-х годов, когда инфляцию пытался обуздать тогдашний председатель ФРС Пол Волкер, сообщает Reuters.

Еще в марте ставка ФРС была почти на нулевом уровне. В среду ее председатель Джером Пауэлл заявил, что ФРС не дрогнет в борьбе с самым сильным всплеском инфляции в США с 1980-х годов, даже если это будет требовать «устойчивого периода» экономической слабости и замедления рынка труда.

При этом Пауэлл отверг предположения о том, что экономика США близка или уже находится в рецессии, поскольку, по его словам, американские фирмы продолжают нанимать более 350 000 дополнительных работников каждый месяц.

«Я не думаю, что США в настоящее время находятся в рецессии», − сказал он журналистам после окончания последнего заседания центрального банка США, ссылаясь на уровень безработицы, который все еще находится вблизи полувекового минимума, а также на устойчивый рост заработной платы и увеличение числа рабочих мест.

При этом рост потребительских цен в США еще не преодолел отметку в 10% годовых, но держится довольно близко − на уровне 9,1%, чтобы на повышении настаивали ФРС и администрация Байдена, которая особенно чувствительна к этому вопросу в преддверии выборов в Конгресс в ноябре.

Хотя Пауэлл заявил, что не считает, что для решения проблемы на этот раз потребуется рецессия, он признал, что экономика замедляется и, вероятно, должна замедлиться еще больше, чтобы ФРС смогла вернуть темпы роста цен на прежний уровень.

По словам Пауэлла, чиновники ФРС «хорошо осознают» трудности, которые инфляция создает для американских домохозяйств, особенно для тех, доходы которых остаются низкими. Но они не ослабят своих усилий, пока не будут представлены «убедительные доказательства» того, что инфляция снижается.

Хотя рост числа рабочих мест остается «устойчивым», чиновники отметили в новом программном заявлении, что «последние показатели расходов и производства − смягчились», что указывает на то, что агрессивное повышение ставок, которое они ввели с марта, начинает сказываться.