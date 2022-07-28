За полгода государству возвращены 904 тыс. гектаров неиспользуемых сельхозземель

За 6 месяцев 2022 года государству возвращены 904 тыс. гектаров неиспользуемых земель или выданных с нарушением законодательства. До конца нынешнего года власти планируют вернуть еще 5 млн. гектаров неиспользуемых сельхозземель, сообщает пресс-служба правительства.

За весь 2021 год государству было возвращено 430 тыс. гектаров земель.

Сегодня комиссия по изъятию земель ведет работу в нескольких направлениях. Во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в. Наряду с этим принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках «массовой угрозы» в отношении 2 584 субъектов на площади 7,45 млн. гектаров.

Была проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тыс. гектаров. Еще 57 материалов, относительно площади 680,9 тыс. гектаров, находятся на стадии регистрации в управлениях Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.

В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тыс. га.

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора.