​Директор школы-интерната в ВКО осуждена за хищение более 12 млн. тенге

Завершено досудебное расследование в отношении директора школы-интернат ВКО Базархановой А., которая похитила свыше 12 млн. тенге, выделенных для проведения лечебной физкультуры. Ее приговорили к 4 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

С 2013 года по 2019 год директор школы-интерната для детей-сирот похитила свыше 12 млн. тенге из бюджетных средств, выделенных для проведения лечебной физкультуры в школе. Директор получала выделенные средства для проведения занятий без их фактического проведения.

Также отмечено, что руководитель школы начисляла дополнительные платы сотрудникам интерната на сумму более 6,5 млн. тенге, в действительности работники не выполняли дополнительную работу.

«В целях погашения личной задолженности перед знакомой, она фиктивно трудоустроила ее супруга в школу-интернат, начислила ему в виде заработной платы 729 тыс.тенге», – отмечается в пресс-службе.

Директор школы для детей-сирот полностью признала вину и возместила ущерб. Кроме того, имеет несовершеннолетнего ребенка. Судебная коллегия по уголовным делам, учитывая все вышеперечисленные факторы, назначила Базархановой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года.