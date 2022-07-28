​Более 700 человек осуждены в Казахстане за участие в январских беспорядках – Генпрокуратура

За участие в массовых беспорядках во время январских событий, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия на данный момент осуждено 717 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры по итогам заседания коллегии ведомства.

«Усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей «январской трагедии», выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков. На сегодняшний день по результатам расследования этих событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Также в ходе коллегии по итогам полугодия заявлено о прекращении необоснованных уголовных преследований в отношении 1077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц. Это сделано в рамках поэтапной модернизации уголовного процесса.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше 8 тыс. нарушений законности, в бюджет возвращено более 15 млрд тенге. К различным видам ответственности привлечено 14,5 тыс. лиц.

Кроме того, заверили в пресс-службе ведомства, за шесть месяцев восстановлены трудовые права более 184 тыс. лиц, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

По гражданским, административным и делам об административных правонарушениях исправлено свыше 2,1 тыс. судебных актов, предотвращены потери бюджета на 6,7 млрд тенге.

По нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тыс. адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тыс. незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц.