Дожди и похолодание ожидаются на севере, востоке и юге Казахстана с 30 июля по 1 августа. В целом в стране сохранится неустойчивый характер погоды, сообщает РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов, по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, который обусловит дожди с грозами и выпадением града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер. На севере республики ночью столбики термометров опустятся до +7+12°С, дневные температуры воздуха на севере +15+25°С, на западе +30+35°С, в центре и на востоке страны +20+28°С, а на юге, юго-востоке Казахстана +22+33°С», — говорится в сообщении «Казгидромета».