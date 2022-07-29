Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии

До 2030 года Россия может вложить $30,8 млрд в развитие проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае. На эти деньги планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через границу России с сопредельными странам, сообщает Коммерсант со ссылкой на Ведомости.

На них также построят 369 км железнодорожных путей в России и 3 тыс. км в Казахстане, Монголии и Китае. Речь может идти как минимум о семи масштабных стройках. На их строительство может уйти до семи лет, считают опрошенные эксперты.

Самым крупным проектом может стать создание международного транспортного коридора Россия—Монголия—Китай. Железную дорогу построят по маршруту Элегест—Кызыл—Курагино с выходом в Китай через Монголию. Также на выделенные средства построят 226 км железной дороги в Монголии до границы с Китаем, 56 км по маршруту Лесозаводск— Хулинь (Китай).

Минтранс также предлагает возобновить работу погранперехода Джалинда—Мохэ (КНР), который закрыли в начале 2000-х. В Забайкальском крае могут построить один железнодорожный погранпереход с Китаем и модернизировать пункт пропуска Соловьевск—Эрэнцав (Монголия) с продлением железнодорожных путей до границы с Китаем. Средства могут пойти на строительство транзитной ветки в Казахстане Аягоз—Бахты с выходом к границе с Китаем.