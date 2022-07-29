Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии

На эти деньги российские власти планируют построить три новых железнодорожных пункта пропуска через границу с сопредельными странами
До 2030 года Россия может вложить $30,8 млрд в развитие проектов по строительству железнодорожной инфраструктуры в Казахстане, Монголии и Китае. На эти деньги планируется построить три новых железнодорожных пункта пропуска через границу России с сопредельными странам, сообщает Коммерсант со ссылкой на Ведомости.
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