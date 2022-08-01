В Косово протестующие заблокировали дороги на сербской границе

Сотни этнических сербов, проживающих в Косово, вечером в воскресенье забаррикадировали дороги в направлении пропускных пунктов «Ярине» и «Брняк» на границе с Сербией, сообщает DW . Они вышли на протесты против новых правил въезда в страну для сербов.

Распоряжение премьера Косово Альбина Курти подразумевает перерегистрацию автомобилей и замену номерных знаков, выданных в Сербии проживающим на севере Косово сербам. Это стало ответным шагом на действия Белграда, который требует того же от граждан Косово, въезжающих в Сербию. Курти заявил, что в обострении ситуации в регионе виноват президент Сербии Александр Вучич, а назвав блокирование трассы на границе – спланированная акция.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил в воскресенье, что ситуация в Косово никогда не была «более сложной» для Сербии и проживающих в Косово этнических сербов, чем сейчас. «Атмосфера накалилась до предела», - указал он, предупредив, что «Сербия победит», если сербы подвергнутся нападению.

Миссия НАТО выразила готовность вмешаться в приграничный конфликт между Белградом и Приштиной в случае угрозы стабильности Косово. Однако премьер Косово обещал 1 августа отсрочить на месяц введение мер в отношении автовладельцев с сербскими номерами и документами, если протестующие в понедельник уберут баррикады на пунктах пропуска на административной границе.

Русская служба ВВС сообщает, что в воскресенье также включали сирены воздушной тревоги, полиция сообщила о стрельбе в нескольких местах на севере Косово, пострадавших нет. Два наземных перехода с Сербией закрыты. Также полиция Косово заверяет, что не планирует проводить какие-либо операции на севере страны.

После того, как Косово провозгласило независимость от Сербии, Белград не пускал к себе машины с косовскими регистрационными знаками, но в 2011 году разрешил въезд при условии уплаты особой пошлины. В результате водители, часто ездящие в Сербию, предпочитали пользоваться ее номерами. В сентябре прошлого года власти Приштины уже вводили ограничения для водителей автомобилей с сербскими номерами, тогда это также обернулось протестами и блокадой со стороны проживающих на севере Косово этнических сербов. Всего в Косово проживает около 50 тыс. сербов.