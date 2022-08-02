За две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза

За последние две недели заболеваемость коронавирусом в Казахстане выросла в 3,2 раза, за последние сутки в стране заболел 2 021 человек. До конца августа Минздрав ожидает подъем заболеваемости до четырех тысяч человек в сутки с последующем снижением в сентябре, сказала во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Ажар Гиният.

«С 20 июня в республике отмечается очередной подъем заболеваемости коронавирусом. За последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза. За последние сутки зарегистрирован 2 021 случай КВИ плюс и один случай КВИ минус. Летальных случаев не зарегистрировано», - сообщила Гиният.

Наибольший рост заболеваемости отмечается в шести регионах, где за последние две недели заболеваемость выросла в пять и более раз, в том числе в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях – в шесть раз, в Костанайской области – в пять раз. В то же время в городе Алматы за последнюю неделю отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации.

По данным главы Минздрава, на сегодняшний день занятость инфекционных коек составляет 30%, реанимационных коек – 7%.

«На сегодня в 189 медицинских организациях развернуто более 4 900 ковидных коек, 620 – реанимационных коек, в резерве имеется более 20 тысяч коек. На уровне ПМСП медицинскую помощь оказывают 5 700 организаций и около 2 400 выездных мобильных бригад, более 1000 на селе. В резерве имеются 1 610 мобильных бригад», - сказала Гиният.

При этом, подчеркнула она, 80% заболевших – это непривитые или лица, привитые шесть месяцев назад. Всего же в стране ревакцинировано более 5 млн человек, что составляет 68% подлежащего контингента.