Самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня

Самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня вечером во вторник. Накануне Китай возразил ее решению нанести визит в страну, пообещав в противном случае принять решительные меры, которые усилят напряженность в отношениях с США, сообщает Washington Post.

Это первый визит на Тайвань спикера Палаты представителей США за последние 25 лет.

На протяжении многих лет Китай стремится к дипломатической изоляции Тайваня и рассматривает подобные обмены с высокопоставленными иностранными деятелями как выступление за независимость острова. Коммунистическая партия Китая утверждает, что Тайвань, самоуправляемая демократическая страна с населением 23 млн. человек, является ее территорией, несмотря на то, что она никогда ею не управляла. Китайский лидер Си Цзиньпин неоднократно обещал «воссоединить» Тайвань с Китаем силой, если потребуется.

Официальное Центральное агентство новостей Тайваня ранее сообщало, что военные силы острова усилили готовность во вторник утром и будут сохранять ее до полудня четверга.

Китайские морские власти, тем временем, объявили о проведении на этой неделе дополнительных военных учений в Южно-Китайском море и учений с боевой стрельбой в Бохайском море, недалеко от Корейского полуострова. Агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник, сообщило, что китайские истребители во вторник пролетели близко к срединной линии Тайваньского пролива, неофициальной военной границе двух стран.

Незадолго до приземления борта Пелоси ВВС КНР направили истребители Су-35 в Тайваньский пролив. Позднее, уже после ее приземления, военные власти Китая анонсировали четырехдневные военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня. Учения должны начаться 4 августа.

Вокруг отеля в Тайбэе, где должна остановиться Нэнси Пелоси, усилена охрана — полицейские ставят металлические заграждения. Тайбэй 101, самый высокий небоскреб Тайваня, был освещен приветственным посланием для Пелоси на английском и китайском языках.

Жители Тайваня собираются в аэропорту и возле ее отеля, чтобы поприветствовать и выразить солидарность с ее требованиями сохранить независимость острова. Однако другая часть жителей с опаской относится к ее прилету, беспокоясь об усилении конфронтации с материковым Китаем.

После приземления МИД КНР выразил решительный протест в связи с визитом Пелоси на Тайвань и осуждает его. По мнению властей Китая, приезд Пелоси серьезно нарушает положения китайско-американских коммюнике.