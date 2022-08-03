Первое судно с украинским зерном прибыло в Турцию

Судно Razoni, груженное более 26,5 тыс. тонн кукурузы, находилось у входа в пролив Босфор, который соединяет Черное море с мировыми рынками, примерно через 36 часов после выхода из Одессы. Ожидается, что делегация объединенного координационного центра в Стамбуле, где работает российский, украинский, турецкий персонал и персонал ООН, проинспектирует корабль в среду, сообщило министерство обороны Турции.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик выразил надежду, что в ближайшее время станет возможным перемещением и других судов. По его словам, в трех украинских портах, охваченных экспортной сделкой, находится около 27 судов, которые готовы к отправке.

Экспорт одного из ведущих мировых производителей зерна призван облегчить глобальный продовольственный кризис.

«Наша цель сейчас — чтобы был упорядоченный график, чтобы, когда одно судно выходит из порта, должны были быть другие суда — и те, которые загружаются, и те, которые подходят к порту», ​​— сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Однако чтобы соглашение о безопасном проходе было реализовано, необходимо преодолеть и другие препятствия, в том числе разминировать морские суда и создать основу для безопасного входа судов в зону боевых действий и получения грузов.

Украина надеется экспортировать 20 млн тонн зерна, хранящегося в элеваторах, и 40 млн тонн из собираемого урожая, первоначально из Одессы и близлежащих Южного и Черноморска.

Сделка по разблокированию экспорта украинского зерна была заключена 22 июля при посредничестве ООН.