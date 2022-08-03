Дожди с грозами сохранятся на большей части Казахстана

4-6 августа на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами, возможен град, лишь на севере республики будет сухая и солнечная погода, сообщает «Казгидромет».

«Отрог Северного антициклона уже главенствует в северной половине республики, поэтому в ближайшие сутки жителей северных регионов ждет преимущественно сухая и солнечная погода, при этом в ночные часы будет довольно прохладно», - сообщают синоптики.

Между тем атмосферные фронтальные разделы, постепенно смещаясь в южном направлении, сохранят осадки в центре, на востоке и юге страны, в горных районах – вызовут сильные дожди. Также ожидаются грозы, возможно выпадение града, шквалистый ветер.

Днем на западе синоптики прогнозируют +28+34°С, на юго-западе +30+38°С, на северо-западе +25+33°С, на севере и востоке +22+28°С, в центре +20+25°С, на юге, юго-востоке страны +28+35°С, ближе к горам – около +22°С.