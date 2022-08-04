Также зарегистрировано 26 случаев пневмонии
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Почти 2,8 тыс. заболевших COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 792 случая коронавирусной инфекции, сообщает МВК.

В столице зарегистрировано 847 случаев, в Алматы – 435, в Карагандинской области – 361, в Западно-Казахстанской области – 134, в Акмолинской области – 123, в Жетысуской области – 122, в Павлодарской области – 99, в Костанайской области – 87, в Актюбинской области – 70, в Атырауской области – 63, в Улытауской области – 62, в Жамбылской области – 59, в Алматинской области – 57, в Северо-Казахстанской области – 53, в Абайской области – 43, в Кызылординской области – 42, в Шымкенте – 41, в Мангистауской области – 41, в Восточно-Казахстанской области – 36, в Туркестанской области – 17.

Всего в стране подтверждено 1 360 068 случаев КВИ.

Также, по данным Минздрава, за сутки зарегистрировано 26 случаев коронавирусной пневмонии, летальных исходов ни от пневмонии, ни от КВИ не зафиксировано.

На сегодняшний день лечение продолжают получать 28 497 человек (28 223 КВИ+ и 274 КВИ-), из них в стационарах лечатся 1 477 заболевших, на амбулаторном уровне – 27 020. Из числа заболевших в тяжелом состоянии находятся 35 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 3 пациента.

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