В США объявлена чрезвычайная ситуация из-за оспы обезьян

«Мы готовы вывести наш ответ на новый уровень в борьбе с этим вирусом, и мы призываем каждого американца серьезно отнестись к обезьяньей оспе и взять на себя ответственность, чтобы помочь нам справиться с этим вирусом», — заявил министр здравоохранения и социальных служб Ксавьер Бесерра в четверг на брифинге.

Он добавил, что стоит задача – не допустить распространения заболевания до такой степени, что оно станет эндемичным.

Объявление ЧС поможет облегчить доступ к средствам и позволит органам здравоохранения собирать больше данных о случаях заболевания и прививках, а также ускорить распространение вакцин и облегчить врачам назначение лечения.

Четверть случаев заболевания приходится на штат Нью-Йорк, который на прошлой неделе объявил ЧС, в понедельник это сделали Калифорния и Иллинойс. Зафиксированы случаи заражения детей: два в Калифорнии, два в Индиане и один в Вашингтоне, округ Колумбия у младенца. Департаменты здравоохранения Калифорнии и Индианы отказались предоставить подробную информацию о своих педиатрических случаях, но Дженнифер Райс Эпштейн, сотрудник по связям с общественностью Министерства здравоохранения и социальных служб Лонг-Бич, сказала, что пациент в ее городе заразился в результате тесного контакта.

В июле Всемирная организация здравоохранения объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. В этом году во всем мире было подтверждено свыше 26 тыс. случаев заражения вирусом.