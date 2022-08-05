Назначен новый аким Петропавловска

Руслану Анбаеву 44 года, он уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальностям «Экономист-менеджер», «Юриспруденция». В разные годы работал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета, главным налоговым инспектором, начальником отдела аудита косвенных налогов, начальником отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителем председателя налогового комитета по Тимирязевскому району. Также возглавлял налоговый комитет и налоговое управление по Есильскому и Тайыншинскому районам. До нового назначения был акимом Тайыншинского района.