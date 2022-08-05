Им стал бывший аким Тайыншинского района Руслан Анбаев
  • 92
Назначен новый аким Петропавловска
фото inform.kz

Новым акимом города Петропавловск назначен Руслан Анбаев, сообщает «Казинформ».

Руслану Анбаеву 44 года, он уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил СКГУ им. М. Козыбаева по специальностям «Экономист-менеджер», «Юриспруденция». В разные годы работал старшим налоговым инспектором отдела аудита налогового комитета, главным налоговым инспектором, начальником отдела аудита косвенных налогов, начальником отдела организационно-правовой работы и взимания налогов, заместителем председателя налогового комитета по Тимирязевскому району. Также возглавлял налоговый комитет и налоговое управление по Есильскому и Тайыншинскому районам. До нового назначения был акимом Тайыншинского района.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Помощник Медведева объяснил его провокационный пост в соцсети взломом аккаунта
Новости
Реконструкцию канализации в Петропавловске не могут закончить ​с 2005 года
Новости
Почти 490 млн тенге вернут казахстанцам за прошедший отопительный сезон
Новости
Россия может выделить почти $31 млрд на реализацию железнодорожных проектов в Казахстане, Китае и Монголии
Новости
Назначен прокурор Алматинской области
Новости
Спецоперацию по задержанию членов ОПГ провели в пяти регионах Казахстана