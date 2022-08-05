«СК-Фармация» продолжает закуп препаратов, переставших поступать из Украины

После начала войны в Украине ТОО «СК-Фармация» расторгла договоры с украинскими поставщиками, но смогла закупить 19 позиций лекарственных препаратов и медицинских изделий у индийский, китайских, египетский и европейских поставщиков. По шести позициям работа по закупу до сих пор проводится, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель компании-дистрибьютора Ерхат Искалиев.

«Изначально, когда произошли события (война – В.), в соответствии с форс-мажором мы произвели расторжение (договоров с украинской стороной – В.) и осуществили закуп где-то 19 позиций. Заменили их индийскими, китайскими, египетскими и частично европейскими. Еще по шести (позициям – В.) проводим работу закупа», - сказал Искалиев.

Он отметил, что события развивались стремительно, срочно решить вопросы с логистикой помогла компания Kazlogistics. В частности, российские и белорусские машины переориентировали на казахстанские, поскольку «Европа жестко ставила вопрос, что только казахстанские машины могут это завозить».

«Естественно, были разработаны альтернативные маршруты облета этих территорий. Все решения сегодня приняты, в принципе сбоев по лекарствам нету. В будущий год нами учтется тот момент, что на логистику будет уходить больше времени, поскольку раньше мы рассматривали прямые маршруты», - объяснил председатель «СК-Фармации».

Таким образом, на сегодняшний день поставка лекарственных препаратов ведется через Кавказ и Турцию. Как заверил Искалиев, все риски с логистикой теперь отслеживаются на постоянной основе.

Напомним, в июне министр здравоохранения Ажар Гиният сообщала, что Казахстан в одностороннем порядке расторгает договоры на поставку лекарств из Украины, так как заводы закрыты. Она заверяла, что поиски новых поставщиков и конкурсные процедуры завершатся до 1 июля.