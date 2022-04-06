Минздрав Казахстана в одностороннем порядке расторгает договоры на поставку лекарств из Украины

Министерство здравоохранения Казахстана в одностороннем порядке расторгает договоры на поставку лекарств из Украины, так как заводы закрыты, заявила в среду в ходе пленарного заседания в мажилисе глава ведомства Ажар Гиният. При этом она заверила, что граждане будут обеспечены необходимыми лекарствами. Для этого Минздрав начал поиск новых поставщиков и планирует завершить конкурсные процедуры до 1 июля.

«Геополитическая ситуация очень сложная, но благо, что всю потребность лекарственных препаратов и медицинских изделий на этот год (закрываем – В.), конкурс мы проводили в прошлом году и закупили почти 94%. На сегодняшний день на склады и хабы ТОО “СК-Фармация” поставлено 50% от всего объема, и до конца июня лекарственные препараты для лечения пациентов имеются», - заверила Гиният.

Она отметила, что в Украине Казахстан закупает 1,6% от всего объема лекарственных препаратов, или 25 наименований. И в начале года поставщики из Украины поставили от 40% до 70% от этого объема.

«На сегодняшний день заводы закрыты, мы сейчас в одностороннем порядке расторгаем договоры и на те оставшиеся объемы проводим конкурсы. До 1 июля мы эти конкурсные мероприятия закончим и обеспечим (наших пациентов – В.) лекарственными препаратами», - сообщила министр.