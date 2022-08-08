На большей части Казахстана сохранятся дожди

На большей части Казахстана 9-11 августа сохранятся дожди, только на западе страны ожидается сухая и солнечная погода, сообщает «Казгидромет».

«Отрог Северного антициклона будет оказывать свое влияние на западную половину республики, поэтому в ближайшие сутки здесь ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины Южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков, на севере, востоке, в центре страны ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможно выпадение града и шквалистый ветер», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, днем на западе ожидается +30+38°С, на северо-западе +27+35°С, на севере +18+25°С, в центре +17+28°С, на востоке +18+30°С, на юге, юго-востоке страны +23+33°С, в горных районах 13+20°С.