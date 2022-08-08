Строительство новой трубы на ТЭЦ Петропавловска новый аким обещает начать в этом году

Назначенный в минувшую пятницу аким Петропавловска Руслан Анбаев в выходные дни проинспектировал город и первым объектом, который он посетил, стала ТЭЦ-2. По итогам Анбаев сообщил, что строительство новой трубы на ТЭЦ начнут уже в этом году.

«В этом году приступят к строительству дымовой трубы №1. Уже в октябре начнут возводить фундамент. Такой же проект подрядчиками реализуется в Павлодаре. Идет привязка павлодарского проекта к нашей ТЭЦ-2. Трубу возведут в 50 метрах от старой. Демонтаж обрушившейся не повлияет на строительство новой и на ход отопительного сезона», - написал Анбаев в Instagram.

Он уточнил, что на днях подключили дымовую трубу №2. Также, по его словам, продолжается ремонт котлов. Сейчас их действует три, к отопительному сезону подключат еще четыре, и четыре котла запустят в ноябре. Всего в отопительный сезон будут функционировать 11 котлов.

20 марта на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась дымовая труба, погибла сотрудница компании. Прокуратура возбудила уголовное дело, директор и главный инженер ТЭЦ-2 были задержаны. В министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад, а комиссия ведомства, проведя расследование, основными причинами инцидента назвала дефекты проектирования и бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы; ненадлежащую эксплуатацию дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов; несоблюдение режимов работы котлов и их высокую аварийность; ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ТЭЦ.

За аварии и остановку оборудования станции в осенне-зимний период 2021-2022 годов совет директоров АО «Севказэнерго» освободил или понизил в должностях ответственных руководителей компании.