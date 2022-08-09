Казахстан не должен копировать проект турецкой АЭС, считают в нацпалате «Атамекен»

Заместитель председателя правления национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Жаркенов посетил район Сиркети в турецкой провинции Мерсин, где строят АЭС «Аккую». Он считает , что опыт Турции необходимо учитывать, независимо от застройщика, однако Казахстан не должен полностью копировать этот проект.

«После посещения стройки понятно, если Казахстан собирается заходить в подобный проект, точь-в-точь делать нельзя», - сказал Жаркенов.

По его словам, в первую очередь необходимо развивать кадры. В Мерсине из 25 тыс. человек, занятых в строительстве, 20 тыс. – это местное население. Однако весь инженерный состав, руководители проекта (5 тыс. человек) – представители строящей компании. Жаркенов отмечает, что Казахстану нельзя двигаться по такому сценарию.

«Пусть 1%, 2%, 10% будут зарубежные эксперты, но основной инженерный состав должен быть наш. Люди, которые будут в дальнейшем заниматься обслуживанием станции. Уже сейчас необходимо обучать кадры, чтобы они получили практический опыт. В сравнении с турками мы обладаем определенными компетенциями, знаем, что такое атомная энергетика, у нас есть история», - считает он.

Также следуют учесть логистические мощности. В турецкой провинции начали строительство порта, каждый месяц недостающие стройматериалы привозят четыре баржи, а вокруг станции функционирует сразу четыре цементных завода и ряд предприятий МСБ. У Казахстана же нет такой возможности, отмечает Жаркенов.

«Мы должны уже сейчас задаться вопросом, как осуществлять доставку, так как объемы поставок будут колоссальными. Что касается пояса МСБ вокруг стройки, то для этого также необходима инфраструктура, а главное – понимание, достаточно ли у нас в стране предприятий и какой процент потребности они смогут закрыть», - подчеркнул зампред правления НПП.

Также, по его мнению, важным вопросом являются регулируемые закупки. Он рассказал, что на «Аккую» вопросом локализации и привлечения к работе отечественных предпринимателей занимается специальная рабочая группа, основной подрядчик ведет регулярную работу с потенциальными поставщиками через офис в Стамбуле. Поэтому, подчеркнул Жаркенов, «контроль со стороны государства все-таки должен присутствовать, так как строительство финансово затратное, и не стоит отдавать все вопросы на откуп основного подрядчика».

В конце июня глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего совета по реформам поручил детально изучить опыт Турции по строительству АЭС «Аккую». 3 августа в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что они определятся со страной – производителем технологий для строительства атомной электростанции к концу 2022 года – в начале 2023 года. По его словам, они посетили «Аккую», ездили во Францию и Южную Корею, но «там совершенно другие типы и технологии реактора». В перспективе планируется поездка в Венгрию. Глава Минэнерго отметил, что все атомные электростанции в мире построены по разным технологиям. В частности, АЭС Аккую в Турции – это технология «Росатома», с реактором ВВЭР-1200. Во Франции стоят реакторы 1400 МВт, в Южной Корее блоки – мощностью в пределах 1200-1400 МВт, при этом Корея строила АЭС на территории ОАЭ. Технологию США Казахстан решил не рассматривать.