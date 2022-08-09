Кызылординский филиал «КазТрансГаз Аймақ» почти в два раза завысил цены на услуги – АФМ

Департаментом агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области ведется досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Казтрансгаз Аймақ» по факту необоснованного повышения тарифов. При расследовании дела выявлено, что доход от незаконной монополистической деятельности за период 2020-2021 годы составил 2,3 млрд тенге.

«Кызылординский филиал АО “Казтрансгаз Аймақ” продолжал поддерживать высокие монополистические цены на услуги по транспортировке природного газа по газораспределительным системам в размере, превышающем тариф почти в два раза (9 083,51 тенге за 1000 м3)», - пояснили в ведомстве.

Департаментом было направлено представление в ДКРЕМ по Кызылординской области о необходимости устранения правонарушении путем корректировки тарифов. В результате определен предельный тариф на территории области (5 941,35 тенге за 1000 м3) и компенсационный тариф (3320,45 тенге за 1000м3) за использованные высокие монополистические цены.

«Жители области перешли на сниженный тариф с 1 августа текущего года», - уточнили в АФМ.