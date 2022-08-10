Скончался один человек
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За сутки в Казахстане зарегистрировано 1 650 случаев коронавируса
фото министерства здравоохранения

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 650 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В столице зарегистрировано 427 случаев, в Карагандинской области – 200, в Алматы – 183, в Костанайской области – 97, в Павлодарской области – 88, в Акмолинской области – 81, в Актюбинской области – 78, в Западно-Казахстанской области – 68, в Восточно-Казахстанской области – 52, в Северо-Казахстанской области – 49, в Атырауской области – 48, в Кызылординской области – 45, в Жетысуской области – 37, в Абайской области – 34, в Жамбылской области – 31, в Мангистауской области – 31, в Алматинской области – 30, в Улытауской области – 29, в Шымкенте – 28, в Туркестанской области – 14.

Всего в стране подтверждено 1 370 983 случая.

По данным Минздрава, за сутки от коронавирусной инфекции скончался один человек, зарегистрировано 30 случаев коронавирусной пневмонии. Общее число летальных случаев от КВИ достигло 13 672, а случаев пневмонии – 89 730.

На 10 августа лечение получают 25 827 человек (25 499 КВИ+ и 328 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 333 человека, на амбулаторном уровне лечатся 24 494 человека. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 8 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 4 пациента.

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