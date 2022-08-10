Он доложил президенту о проводимой министерством работе
  • 187
Архивные хранилища модернизируют и оцифруют, сообщил Абаев
фото e-history.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, сообщает Акорда. Министр доложил президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов.

В частности, министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан, заявив, что в этом году «выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта». Министерство продолжит работу в этом направлении.

Также Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. По его словам, основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей.

«Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ», - отметила пресс-служба президента.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры, а также отметил важность развития туристской инфраструктуры, создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.

Свежее из этой рубрики
280 тонн бензина АИ-95 пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан – АФМ
Новости
В ближайшие три дня в Казахстане сохранится дождливая погода
Новости
Суд Шымкента освободил активиста Молдабая Садибекова, осужденного на три года за организацию беспорядков во время январских событий
По факту создания финансовой пирамиды MMK Investment в столице начато досудебное расследование
Новости
В Алматы задерживали гражданскую активистку Санию Тунгатарову, помогающую женам осужденных за участие в январских событиях
Новости
Общественный комитет «Араша» намерен добиться освобождения всех политических заключенных, задержанных в связи с январскими событиями
Просматриваемые
Новости
Мать одного из задержанных по делу о январских событиях забрали в отдел полиции после пресс-конференции в Алматы
Новости
Находившийся под следствием генерал-майор полиции найден мертвым в СИЗО
Новости
Три вуза Казахстана трансформируют в исследовательские – Нурбек
Новости
В Канзасе на референдуме больше половины избирателей поддержали конституционное право на аборт
Новости
Еще на 3 млн тенге оштрафовали авиаперевозчика Air Astana за нарушение прав пассажиров
Новости
Задержки авиарейсов Air Astana могут продлиться до октября – Фостер