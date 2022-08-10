Архивные хранилища модернизируют и оцифруют, сообщил Абаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева, сообщает Акорда. Министр доложил президенту о проводимой работе по всему спектру курируемых вопросов.

В частности, министр рассказал о мерах по повышению доходов некоторых категорий граждан, заявив, что в этом году «выросла заработная плата работников отдельных организаций культуры, искусства и спорта». Министерство продолжит работу в этом направлении.

Также Абаев отчитался о ситуации в книгоиздательской отрасли. По его словам, основные усилия сегодня направлены на обеспечение конкурентоспособности отечественной печатной продукции, в том числе детской литературы, а также на поддержку казахстанских писателей.

«Наряду с этим президент был проинформирован о модернизации и цифровизации архивных хранилищ», - отметила пресс-служба президента.

Отдельное внимание было уделено подготовке казахстанских спортсменов к крупным международным стартам, включая Олимпийские игры 2024 года.

По итогам встречи Токаев поставил перед министерством ряд задач по популяризации массового и детского спорта и продвижению отечественной культуры, а также отметил важность развития туристской инфраструктуры, создания необходимых условий для привлечения иностранных инвесторов и запуска совместных проектов в сфере туризма.