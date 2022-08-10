Общественный комитет «Араша» намерен добиться освобождения всех политических заключенных, задержанных в связи с январскими событиями

Участники общественного комитета «Араша» заявили о необходимости справедливого расследования январских событий и привлечения к ответственности виновных, включая организаторов и сотрудников силовых структур. Правозащитники и активисты намерены добиться освобождения всех политических заключенных, сообщили они во время на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности.

«Первая задача – это политические заключенные, оказание им правовой, организационной, информационной помощи. Вторая – поддержка тех, кто работает по линии январских событий. У январских событий есть несколько составляющих – документирование, помощь по делам о пытках, помощь адвоката. Мы пытаемся делать это по максимуму. Вы знаете ряд ведущих правозащитных организации создали правозащитный альянс, который активно пытается искать средства и помогать насколько это возможно, привлекать внимание», – сказал правозащитник Евгений Жовтис.

Общественный деятель Мурат Ауэзов выступил за освобождения политика Жанболата Мамая, который с марта содержится под стражей по обвинению в «организации массовых беспорядков» и «распространении ложной информации». «Жанболат должен быть освобожден… Жанболат – это тест для Токаева. Многие вещи останутся для Токаева нерешеными, если вот эти очевидные действия он сделать не сможет, если он не будет ориентироваться на людей, которые готовы сделать много позитивного, конструктивного для общества», – констатировал Ауэзов.

В свою очередь журналистка Асем Жапишева обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить Жанболата Мамая и других политзаключенных, разрешить регистрацию политических партий. «Тогда мы увидим, что ваши слова о Новом Казахстане — настоящая правда», – сказала она.

Общественный комитет «Араша» был создан в 2012 году для организации правовой, информационной и международной поддержки в связи с привлечением гражданских активистов к уголовной ответственности за участие в акциях протеста в городе Жанаозен.