Активисты и правозащитники требуют прекратить политические преследования
Общественный комитет «Араша» намерен добиться освобождения всех политических заключенных, задержанных в связи с январскими событиями
ФОТО НАЗЕРКЕ КУРМАНГАЗИНОВОЙ

Участники общественного комитета «Араша» заявили о необходимости справедливого расследования январских событий и привлечения к ответственности виновных, включая организаторов и сотрудников силовых структур. Правозащитники и активисты намерены добиться освобождения всех политических заключенных, сообщили они во время на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности.

«Первая задача – это политические заключенные, оказание им правовой, организационной, информационной помощи. Вторая – поддержка тех, кто работает по линии январских событий. У январских событий есть несколько составляющих – документирование, помощь по делам о пытках, помощь адвоката. Мы пытаемся делать это по максимуму. Вы знаете ряд ведущих правозащитных организации создали правозащитный альянс, который активно пытается искать средства и помогать насколько это возможно, привлекать внимание», – сказал правозащитник Евгений Жовтис.

Общественный деятель Мурат Ауэзов выступил за освобождения политика Жанболата Мамая, который с марта содержится под стражей по обвинению в «организации массовых беспорядков» и «распространении ложной информации». «Жанболат должен быть освобожден… Жанболат – это тест для Токаева. Многие вещи останутся для Токаева нерешеными, если вот эти очевидные действия он сделать не сможет, если он не будет ориентироваться на людей, которые готовы сделать много позитивного, конструктивного для общества», – констатировал Ауэзов.

В свою очередь журналистка Асем Жапишева обратилась к президенту Касым-Жомарту Токаеву с требованием освободить Жанболата Мамая и других политзаключенных, разрешить регистрацию политических партий. «Тогда мы увидим, что ваши слова о Новом Казахстане — настоящая правда», – сказала она.

Общественный комитет «Араша» был создан в 2012 году для организации правовой, информационной и международной поддержки в связи с привлечением гражданских активистов к уголовной ответственности за участие в акциях протеста в городе Жанаозен.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
280 тонн бензина АИ-95 пытались вывезти из Казахстана в Узбекистан – АФМ
Новости
В ближайшие три дня в Казахстане сохранится дождливая погода
Новости
Суд Шымкента освободил активиста Молдабая Садибекова, осужденного на три года за организацию беспорядков во время январских событий
Архивные хранилища модернизируют и оцифруют, сообщил Абаев
Новости
По факту создания финансовой пирамиды MMK Investment в столице начато досудебное расследование
Новости
В Алматы задерживали гражданскую активистку Санию Тунгатарову, помогающую женам осужденных за участие в январских событиях
Просматриваемые
Новости
Мать одного из задержанных по делу о январских событиях забрали в отдел полиции после пресс-конференции в Алматы
Новости
Находившийся под следствием генерал-майор полиции найден мертвым в СИЗО
Новости
Три вуза Казахстана трансформируют в исследовательские – Нурбек
Новости
В Канзасе на референдуме больше половины избирателей поддержали конституционное право на аборт
Новости
Еще на 3 млн тенге оштрафовали авиаперевозчика Air Astana за нарушение прав пассажиров
Новости
Задержки авиарейсов Air Astana могут продлиться до октября – Фостер