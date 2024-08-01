Россия освобождает группу политзаключенных
  • 465
США и Россия проводят обмен большой группой заключенных
Фото РИА Новости

США и Россия проводят масштабный обмен заключенными, который CNN называет «историческим», учитывая число обмениваемых лиц – их не менее 24.

По данным агентства Bloomberg, США будут выданы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уиллан, а также журналистка радио «Свобода» Алсу Курмашева. 12 человек, по информации телеканала CBS, будут выданы Германии. В их числе называют политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина.

В целом в сделке участвуют США, Россия, Германия и еще три страны. Россия получит 8 заключенных, включая офицера ФСБ, киллера Вадима Красикова.

Большой обмен заключенными, благодаря которому могут выйти на свободу многие российские политзаключенными, давно обсуждался между США и Россия, сообщали многочисленные источники. В последние несколько дней спекуляции вокруг обмена усилились после пропажи из колоний многих российских политзаключенных, включая известных политиков, правозащитников и общественных деятелей.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Астане из-за визита президента Узбекистана и встречи глав государств ЦА ограничат движение на дорогах
Новости
Гражданских активистов задерживают перед оглашением приговора журналисту Думану Мухаммедкариму
Новости
В первом полугодии население Казахстана выросло почти на 126 тыс. человек
Просматриваемые
Новости
Бесплатное питание будут получать все школьники Казахстана с 1 сентября
Новости
Из-за горящей серы из пригородного микрорайона Шымкента эвакуируют жителей
Новости
Алматинцы смогут бесплатно изучать иностранные языки
Новости
На землях из лесного фонда Жамбылской области Минобороны планирует построить учебный полигон
Новости
Пожарные ликвидировали возгорание серы в Шымкенте
Новости
​Суд арестовал стендап-комика Александра Меркуля на 10 дней после выступления в Астане