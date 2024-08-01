США и Россия проводят обмен большой группой заключенных

США и Россия проводят масштабный обмен заключенными, который CNN называет «историческим», учитывая число обмениваемых лиц – их не менее 24.

По данным агентства Bloomberg, США будут выданы журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уиллан, а также журналистка радио «Свобода» Алсу Курмашева. 12 человек, по информации телеканала CBS, будут выданы Германии. В их числе называют политиков Владимира Кара-Мурзу и Илью Яшина.

В целом в сделке участвуют США, Россия, Германия и еще три страны. Россия получит 8 заключенных, включая офицера ФСБ, киллера Вадима Красикова.

Большой обмен заключенными, благодаря которому могут выйти на свободу многие российские политзаключенными, давно обсуждался между США и Россия, сообщали многочисленные источники. В последние несколько дней спекуляции вокруг обмена усилились после пропажи из колоний многих российских политзаключенных, включая известных политиков, правозащитников и общественных деятелей.