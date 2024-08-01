США и Россия проводят обмен большой группой заключенных

Россия освобождает группу политзаключенных
США и Россия проводят масштабный обмен заключенными, который CNN называет «историческим», учитывая число обмениваемых лиц – их не менее 24.
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