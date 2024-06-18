Марат Жыланбаев потребовал встречи с уполномоченным по правам человека из-за давления в тюрьме

Лидер незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марат Жыланбаев, находящийся в колонии в Степногорске, просит срочной встречи с уполномоченным по правам человека Артуром Ластаевым в связи с угрозой опасности от сотрудников учреждения. Об этом на своей странице Facebook сообщила правозащитница Бахытжан Торегожина.

«Прошу, чтобы вы приехали срочно. Ранее я писал вам, что не нуждаюсь в защите правозащитников. Писал по принуждению», – говорится в заявлении Жыланбаева.

В ранее опубликованном в Telegram-канале группы «Алға, Қазақстан!» говорится, что Жыланбаев сообщил своей супруге по телефону, что опасается за свою жизнь, поскольку сталкивается с провокациями и давлением со стороны других осужденных. По его мнению, это делается с целью «добавить ему тюремный срок либо вообще причинить вред здоровью и жизни».

По информации адвоката Мейржана Доскараева, Марат Жыланбаев ходил по территории учреждения с плакатом, требуя, чтобы «прекратили его терроризировать».

«Но безрезультатно. Руководство учреждения даже пошло на непопулярные меры, заставив Марата Жыланбаева отказаться от встречи с уполномоченным по правам человека Ластаевым», – говорится в сообщении.

29 ноября 2023 года суд в Астане признал виновным лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации», назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступал с критикой властей и участвовал в акциях протеста. Последняя несогласованная акция прошла 17 марта 2023 года перед зданием посольства стран ЕС в Астане, на которой он требовал регистрации политических партий и освобождения политзаключенных.

За это 3 мая его привлекли к административной ответственности и арестовали на 20 суток. Но 23 мая он так и не вышел после отбытия административного ареста. Позже стало известно, что полиция доставила его в управление по борьбе с экстремизмом, а в загородном доме Жыланбаева провели обыск.

Затем его арестовали на два месяца, подозревая в «причастности к запрещенной организации» (ст. 405 УК РК) и «финансировании деятельности экстремистской организации» (ст.258 УК РК). 30 октября начался суд, его сделали закрытым.

19 января городской суд Астаны не удовлетворил апелляционную жалобу Марата Жыланбаева. 5 июня верховный суд отказал ему в рассмотрении жалобы на приговор в кассационном порядке, считая, что оснований для этого нет. Его адвокат Мейржан Доскараев тогда сообщил, что будут обращаться к генеральному прокурор, потом председателю суда, а если и там не будет результатов, то в Конституционный суд.