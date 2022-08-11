Работы по очистке дна озера Сайран в Алматы начнут зимой

Работы по очистке дна озера Сайран в Алматы начнутся в конце года, а во втором квартале следующего года планируется начать работы по благоустройству прилегающей территории. Об этом в четверг в ходе встречи с жителями Ауэзовского района сообщил аким города Ерболат Досаев.

«Разработана ПСД на механическую очистку дна водохранилища Сайран, работы по очистке планируем начать в конце текущего года. А также разрабатывается ПСД на преобразование озера Сайран с благоустройством прилегающей территории. По завершении разработки во втором квартале 2023 года приступим к ремонтным работам», - сказал Досаев.

На прошлой встрече с жителями района в мае аким сообщал, что в июле будет готово заключение госэкспертизы на проектно-сметную документацию по дноочистительным работам на озере Сайран, а завершить разработку ПСД и пройти экспертизу по обустройству прибрежной зоны планируется в сентябре.

«В III квартале текущего года будем рассматривать вопрос выделения финансирования на проведение строительно-монтажных работ по очищению дна и благоустройству», - говорил Досаев.