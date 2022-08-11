До конца года акимат Алматы представит программу строительства многоярусных парковок

В Алматы рассматривается вопрос строительства многоярусных парковок, соответствующую программу планируется презентовать до конца года, сообщил на встрече с жителями Ауэзовского района аким города Ерболат Досаев.

Как сообщает «Казинформ», на встрече с акимом жительница района подняла проблему дефицита парковочных мест, отметив, что улицы забиты, проезды заставлены и даже частично заблокированы. В результате ни пожарная, ни скорая при необходимости проехать не могут. Она предложила построить большие многоярусные парковки.

Досаев на это ответил, что до конца года акимат планирует презентовать программу по строительству многоярусных парковок в городе.

«Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами», - сказал он.