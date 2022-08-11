В следующем году начнут искать инвесторов
  • 164
До конца года акимат Алматы представит программу строительства многоярусных парковок
фото Жанары Каримовой

В Алматы рассматривается вопрос строительства многоярусных парковок, соответствующую программу планируется презентовать до конца года, сообщил на встрече с жителями Ауэзовского района аким города Ерболат Досаев.

Как сообщает «Казинформ», на встрече с акимом жительница района подняла проблему дефицита парковочных мест, отметив, что улицы забиты, проезды заставлены и даже частично заблокированы. В результате ни пожарная, ни скорая при необходимости проехать не могут. Она предложила построить большие многоярусные парковки.

Досаев на это ответил, что до конца года акимат планирует презентовать программу по строительству многоярусных парковок в городе.

«Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами», - сказал он.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Мать одного из задержанных по делу о январских событиях забрали в отдел полиции после пресс-конференции в Алматы
Новости
Три вуза Казахстана трансформируют в исследовательские – Нурбек
Новости
Находившийся под следствием генерал-майор полиции найден мертвым в СИЗО
Новости
Еще на 3 млн тенге оштрафовали авиаперевозчика Air Astana за нарушение прав пассажиров
Новости
Задержки авиарейсов Air Astana могут продлиться до октября – Фостер
Новости
В результате перестрелки в Алматинской области погиб один человек, еще двое ранены